Tassista accoltellato in tentativo di rapina a Bari | due condanne

Un grave episodio scuote Bari: un tassista è stato accoltellato durante un tentativo di rapina, portando alla condanna di due responsabili. Giovanni Monno e Angela De Vincenzo, rispettivamente condannati a sei anni e mezzo e due anni e otto mesi di reclusione, sono stati arrestati lo scorso dicembre. La giustizia fa chiarezza su un caso che ha scioccato la comunità, sottolineando l'importanza di tutelare le persone oneste e rispettare la legge.

Sono stati condannati a sei anni e mezzo e due anni e 8 mesi di reclusione, Giovanni Monno, 31 anni, e Angela De Vincenzo, 31 anni, arrestati a dicembre scorso con l'accusa di aver aggredito e ferito a coltellate un tassista barese in un tentativo di rapina. I due, come riporta l'Ansa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

