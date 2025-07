Svolta nella produzione di sangue artificiale un ‘segnale’ può farla decollare

La scoperta di un nuovo "segnale" potrebbe rivoluzionare la produzione di sangue artificiale, aprendo nuove prospettive per la medicina rigenerativa. Se riuscissimo a replicare questo processo, potremmo superare le attuali limitazioni e offrire soluzioni innovative a milioni di pazienti. La sfida è enorme, ma il potenziale impatto sulla salute globale è ancora più grande. Questo progresso potrebbe davvero cambiare il nostro approccio alle terapie trasfusionali.

(Adnkronos) – La fabbrica del corpo umano lo produce naturalmente, facendolo quasi sembrare facile come respirare. Ma in realtà dietro quel sistema perfetto che garantisce il costante afflusso di sangue nell'organismo c'è in azione un meccanismo complesso e ancora poco compreso, che rende ogni tentativo di replica una sfida. Ed è per questo che la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com