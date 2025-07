Surfista disperso sul lago | salvato dopo ore di ricerche

Un pomeriggio di sport acquatico si è trasformato in un'operazione di soccorso d'emergenza sul Lago di Como. Un surfista disperso per ore è stato finalmente ritrovato e messo in salvo dai vigili del fuoco, grazie a un’ampia e precisa attività di ricerca tra i comuni coinvolti. La sua vicenda evidenzia l'importanza della prudenza e dell’attenta pianificazione quando si affrontano le sfide delle acque lacustri.

Un pomeriggio di sport acquatico si è trasformato in un'operazione di soccorso d'emergenza sul Lario. Un surfista che aveva fatto perdere le proprie tracce per diverse ore è stato ritrovato e messo in salvo dai vigili del fuoco nella serata di ieri, dopo un'intensa ricerca condotta tra i comuni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: surfista - disperso - lago - salvato

Surfista disperso sul Lago: salvato dai Vigili del Fuoco; Surfista disperso sul lago: salvato dopo ore di ricerche; Torbole, infortunato e alla deriva in mezzo al lago: salvato dalla Guardia Costiera.

Surfista disperso nel lago di Bracciano, salvato dalla motovedetta dei carabinieri - Cronaca Bracciano Surfista disperso nel lago di Bracciano, salvato dalla motovedetta dei carabinieri. Come scrive romatoday.it

Lago di Como: una surfista dispersa dopo aver salvato la figlia - COMO – Una surfista olandese dispersa sul lago di Como dopo essere andata in difficoltà a causa del maltempo. Segnala blitzquotidiano.it