Superman la recensione | il primo mattone del DCU

Si ritorna ai colori, si ritorna all’azione e alla distruzione pura, si torna a far brillare il mantello di Superman come simbolo di umanità e purezza. James Gunn non deve allontanarsi troppo per mettere il primo mattone del suo nuovo DCU, perché ha il lancio perfetto proprio nell’icona del fumetto mondiale per eccellenza. Superman cambia viso, ma gli stilemi sono sempre quelli. Anche viaggiando a occhi chiusi sarebbe decisamente difficile sbagliare un film del genere e, al netto di alcuni difetti evidenti, l’operazione messa in piedi da James Gunn funziona. Indica la strada per quello che sarà il futuro, abbandonando il passato per aprire nuove strade che brillano alla luce del sole giallo del pianeta Terra. 🔗 Leggi su Screenworld.it