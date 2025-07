Superman | la colonna sonora anticipa il cameo del Batman di Robert Pattinson?

Un brano della colonna sonora ufficiale del cinecomic di James Gunn, composta da John Murphy e David Fleming, ha acceso l'entusiasmo tra i fan, alimentando indiscrezioni su un possibile cameo di Robert Pattinson come Batman. Mentre Superman fa il suo trionfale ingresso nei cinema italiani, questa melodia misteriosa ha fatto sussultare gli appassionati, suggerendo che il mondo DC potrebbe riservare ancora sorprese sorprendenti. La vera domanda è: sarà davvero così?

Un brano della colonna sonora ufficiale del cinecomic di James Gunn avrebbe convinto alcuni fan che il Batman di Robert Pattinson farà la sua apparizione. In concomitanza con l'arrivo di Superman nei cinema italiani, a partire da oggi, è trapelata in rete la colonna sonora ufficiale firmata da John Murphy & David Fleming. Un brano del post, prontamente fatto sparire dai social media, in particolare, avrebbe alimentato nei fan la convinzione dell'arrivo imminente del Batman di Robert Pattinson in un cameo. Attenzione! Non proseguite la lettura di questa news se non volete conoscere su Superman di James Gunn All'orecchio attento dei fan la traccia numero 7 presenterebbe delle somiglianze col tema principale dell'inquietante colonna sonora di The Batman, firmata da Michael Giacchino. 🔗 Leggi su Movieplayer.it