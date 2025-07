Sulla Palermo-Genova c' è la Gnv Orion | entra in servizio il nuovo traghetto

Sotto la suggestiva cornice di Palermo, tra applausi e entusiasmo, è stata ufficialmente battezzata la GNV Orion, l’ultima ammiraglia della flotta. Questa moderna unità, già in servizio sulla rotta Genova-Palermo, segna un importante passo avanti per la compagnia, offrendo comfort, tecnologia e sostenibilità. La cerimonia ha celebrato non solo un nuovo traghetto, ma anche un impegno rinnovato verso innovazione e qualità nel mondo del trasporto marittimo.

Battesimo ufficiale per la nuova Gnv Orion, appena entrata in servizio. La nuova ammiraglia è già operativa sulla Genova-Palermo. Si tratta della seconda nave della serie di quattro nuove unità di ultima generazione ordinate dalla compagnia di traghetti del gruppo Msc. Alla cerimonia sotto la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

