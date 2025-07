Sui dazi Berlino vuole la guerra Usa-Europa

Sul fronte delle tensioni commerciali, Berlino intensifica la propria posizione, minacciando contromisure senza un accordo equo con gli Stati Uniti e l’Europa. Mentre le trattative sono in stallo, Trump ribadisce la fermezza sulla scadenza del 1° agosto e annuncia nuove sanzioni che colpiranno farmaci, rame e i paesi BRICS. La Germania, nel frattempo, presenta una manovra ambiziosa per sostenere le imprese energivore e rafforzare la difesa nazionale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata partita geopolitica.

Mentre continua la trattativa, la Germania alza il tiro: «Contromisure senza un accordo equo». Trump: «La scadenza del 1° agosto non verrà spostata. Lettera all’Ue entro due giorni. In arrivo altre sanzioni al 200% sui farmaci, al 50% sul rame e al 10% sui Brics».. Germania, presentata la manovra: aiuti per le imprese energivore e maxi spese per la Difesa.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sui dazi Berlino vuole la guerra Usa-Europa

