Su questa spiaggia i metal detector saranno vietati per tutta l’estate 2025

A partire dal questa estate, la costa emiliano-romagnola introduce nuove restrizioni che colpiscono direttamente il mondo del metal detecting. L’ordinanza emessa dal Comune di Gatteo regolano accesso, balneazione e attivitĂ sulla spiaggia, con conseguenze dirette per i detectoristi. Nel caso di Comacchio, l’accesso alle spiagge dei Lidi Ferraresi (inclusi Lido Estensi e Lido di Spina) viene vietato tra l’1:00 e le 5:00 del mattino, e l’attivitĂ di balneazione è consentita solo tra le 7:00 e le 19:30. Tuttavia, l’ordinanza piĂą rilevante per chi pratica metal detecting arriva da Gatteo. L’articolo 1, punto d, dell’ordinanza comunale di Gatteo stabilisce esplicitamente il divieto di utilizzo di “ metal detector eo altri rilevatori metallici sulla spiaggia, compresa la battigia, per tutta la durata della stagione balneare”. 🔗 Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Su questa spiaggia i metal detector saranno vietati per tutta l’estate 2025

