Stop al servizio idrico a Latina il 9 e 10 luglio | orari e elenco dei Comuni dove manca l'acqua

A Latina e nei comuni limitrofi, l'acqua mancherà per circa 20 ore nei prossimi giorni a causa di interventi sulla rete idrica. Sei località tra Latina e provincia resteranno senz'acqua dalle 15:30 di oggi 9 luglio fino al mattino di giovedì 10 luglio. È importante pianificare bene le scorte d’acqua per affrontare questa interruzione temporanea. Per conoscere i dettagli e gli orari esatti, continua a leggere.

INTERRUZIONE IDRICA PROGRAMMATA – MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025 Si informa la cittadinanza che mercoledì 9 luglio, a partire dalle ore 15:30, Acqualatina effettuerà lavori urgenti e programmati sulla condotta adduttrice al servizio del Comune di San Vai su Facebook

