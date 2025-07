Stefano De Martino e Belen ancora insieme | dopo l' incidente a Milano la cena in Sardegna

Dopo il turbolento incidente a Milano, Stefano De Martino e Belen Rodriguez riaccendono il gossip con una cena in Sardegna. Tra amici come Biagio Izzo e Ciro Ferrara, i due sono stati sorpresi insieme a Porto Cervo, alimentando speranze e curiosità tra i fan. A documentare la serata, un illusionista ha condiviso scatti e video che catturano un momento di ritrovata complicità . La domanda ora è: si tratta solo di amicizia o qualcosa di più sta rinascendo tra loro?

Gli ex piĂą famosi della tv riaccendono il gossip e le speranze tra i fan facendosi vedere insieme in Sardegna, in compagnia di amici in comune e del figlio Santiago. Vacanze sarde e incroci inattesi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, beccati nello stesso ristorante a Porto Cervo insieme ad amici come Biagio Izzo e Ciro Ferrara. A documentare la serata ci ha pensato un illusionista, che ha condiviso foto e video con tag a entrambi, scatenando il gossip. Stefano e Belen a Porto Cervo: la cena che fa parlare Che estate sarebbe senza una foto insieme (o quasi) di Belen e Stefano De Martino? I due ex coniugi si sono ritrovati ieri sera nello stesso locale in Costa Smeralda, in compagnia di amici dello showbiz e del loro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stefano De Martino e Belen ancora insieme: dopo l'"incidente" a Milano, la cena in Sardegna

Stefano De Martino, Angela Nasti e "quel disguido con Belen": il retroscena - Stefano De Martino e Angela Nasti sembrano aver trovato una nuova intesa, ma un inciampo con Belen Rodriguez riaccende i riflettori sulla situazione sentimentale dell'ex ballerino.

