Stefano De Martino a Striscia la Notizia? Pier Silvio Berlusconi | Eravamo in trattativa poi Amadeus ha fatto il patatrac Fossi stato in lui avrei fatto lo stesso – Video

Pier Silvio Berlusconi svela in esclusiva i progetti della nuova stagione Mediaset, tra sorprese, conferme e colpi di scena. Dal possibile ritorno di Stefano De Martino a Striscia la Notizia alle tensioni interne con Amadeus, l’orizzonte televisivo si anima di emozioni e strategie. Resta con noi per scoprire tutti i dettagli di un’annata che promette di essere ancora più coinvolgente e sorprendente.

Pier Silvio Berlusconi presenta la nuova stagione tv del gruppo Mediaset con la consueta serata dedicata alla stampa che si tiene ogni anno presso gli studi televisivi di Colgono Monzese. Il numero uno del primo gruppo televisivo privato italiano oltre ad annunciare quali sono i programmi e le novitĂ della prossima stagione, conferma le voci su un suo interesse, lo sorso anno, ad avere Stefano De Martino alla conduzione di Striscia la Notizia. Stefano De Martino a Striscia la Notizia? Le parole di Pier Silvio Berlusconi – Video. “Eravamo in una fase di trattativa con Stefano De Martino per affidargli Striscia la Notizia” – a dichiararlo è il numero uno del gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che durante la serata per la stampa, consueto appuntamento per la presentazione dei palinsesti tv della stagione televisiva di Mediaset 20252026, conferma le voci sulla reale esistenza, lo scorso anno, di una trattativa con l’attuale conduttore di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Stefano De Martino a Striscia la Notizia? Pier Silvio Berlusconi: “Eravamo in trattativa, poi Amadeus ha fatto il patatrac. Fossi stato in lui avrei fatto lo stesso” – VideoÂ

In questa notizia si parla di: pier - silvio - berlusconi - stefano

Gerry Scotti rinnova il contratto con Mediaset, nuovi progetti dall’autunno. Pier Silvio Berlusconi: “Sei un pilastro” - Gerry Scotti continua la sua collaborazione con Mediaset, rinnovando il contratto e promettendo nuovi progetti per l'autunno.

Colpo di scena in casa Mediaset? Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti per la nuova stagione e… tra le tante novità , spicca un'assenza che fa rumore: Michelle Hunziker sarebbe fuori dai giochi! Dopo anni alla guida di Striscia la Notizia, la storica c Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi: “Volevo Stefano De Martino su Canale 5, poi Amadeus ha aperto la strada ad Affari Tuoi”; Mediaset pronto a cambiare i conduttori? Il progetto di Pier Silvio Berlusconi: Amadeus contro De Martino, Sig; Piersilvio Berlusconi scende in campo per una vera politica dell’audiovisivo.

Pier Silvio Berlusconi: “Volevo Stefano De Martino su Canale 5, poi Amadeus ha aperto la strada ad Affari Tuoi” - Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che era previsto un access su Canale 5 con Stefano De Martino, poi sfumato per via della mossa di Amadeus di lasciare ... Come scrive fanpage.it

Pier Silvio Berlusconi stoppa Tajani: "Lo ius scholae non è una priorità". Promossa Meloni: "Il miglior governo in Ue" - di Mediaset affonda il colpo contro la Rai: "Affari Tuoi è un giochino d'azzardo, non so se sia giusto che lo mandi in onda". Riporta huffingtonpost.it