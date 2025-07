Spunta un audio di Trump del 2024 Cnn | Il presidente Usa minacciò Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino

Un audio sorprendente di Trump del 2024 circola online, in cui minaccia Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino. Intanto, CNN riporta che gli Stati Uniti stanno valutando l'invio del sistema di difesa Patriot a Kiev. In questo scenario di tensione internazionale, il tycoon non risparmia accuse a Putin, definendolo un “sacco di str... sull’Ucraina”. La geopolitica si infiamma: cosa ci aspetta?

Media: "Gli Stati Uniti valutano l'invio del sistema di difesa Patriot a Kiev". Accuse del tycoon a Putin: "Dice un sacco di str. sull'Ucraina". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spunta un audio di Trump del 2024, Cnn: "Il presidente Usa minacciò Putin e Xi di bombardare Mosca e Pechino"

Licenziato da Putin, ex ministro russo trovato morto: spunta una pistola d’onore, l’ipotesi è il suicidio - Il mistero avvolge la tragica morte di Roman Starovoit, ex ministro russo e governatore di Kursk, trovato senza vita nella sua auto con una pistola d’onore del 2023.

