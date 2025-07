Spazio missione Dart della Nasa | nuovi dati sulla deviazione degli asteroidi L’Università Parthenope nel team di ricerca

Le recenti scoperte della missione DART della NASA, con un contributo fondamentale dal team dell'Università Parthenope, aprono nuovi scenari sulla deviazione degli asteroidi. Se da un lato la riuscita nel cambiare l’orbita di Dimorphos rappresenta un traguardo, dall’altro le conseguenze impreviste generate dai detriti sollevati complicano le future operazioni di difesa planetaria. La domanda che sorge ora è: come possiamo affrontare queste nuove sfide?

Le cose si complicano per le future missioni che cercheranno di deviare un asteroide. La missione Dart della Nasa, che nel settembre 2022 si è schiantata contro Dimorphos, ha modificato con successo l’orbita dell’asteroide, ma ha anche prodotto una grande quantità di massi e rocce scagliate nello spazio a una velocità tre volte superiore a quella della navetta stessa: questi detriti hanno prodotto forze inaspettate che hanno a loro volta modificato l’orientamento dell’oggetto cosmico, e dunque d’ora in poi dovranno essere prese in considerazione. È quanto ha scoperto lo studio guidato dall’Università del Maryla nd e pubblicato sulla rivista The Planetary Science Journal, analizzando le immagini ottenute da LiciaCube, la piccola sonda italiana che ha documentato i secondi successivi all’impatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Spazio, missione Dart della Nasa: nuovi dati sulla deviazione degli asteroidi. L'Università Parthenope nel team di ricerca; DART ha creato il primo sciame meteorico indotto dall'uomo; Lanciata con successo Hera, la prima missione europea per la difesa planetaria.

