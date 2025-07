Spagna si combatte ancora contro le fiamme in Tarragona

La lotta contro le fiamme in Catalogna prosegue senza sosta, con un vasto incendio che da due giorni devasta 3.200 ettari nel Baix Ebre. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, l’emergenza resta critica, e i residenti di sei piccole località , tra cui Paüls, sono ancora invitati a rimanere in casa per precauzione. La situazione richiede attenzione continua e solidarietà per proteggere questa splendida regione.

Pur dopo una nottata di intensi lavori antincendio, è ancora attivo in Catalogna un grosso rogo forestale che nel giro di due giorni ha bruciato circa 3.200 ettari di terreno nell'area del Baix Ebre, in provincia di Tarragona: lo hanno riferito i vigili del fuoco. Al momento, dunque, restano in vigore gli ordini di restare in casa rivolti a circa 18mila residenti di sei piccole località della zona (tra questi Paüls, il comune in cui hanno avuto origine le fiamme) e di alcuni quartieri della cittadina di Tortosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spagna, si combatte ancora contro le fiamme in Tarragona

