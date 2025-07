Sotto sequestro oltre 400 chili di uva da tavola priva di tracciabilità

Sequestrati oltre 400 chili di uva da tavola prive di tracciabilità, un intervento decisivo della task force coordinata dalla polizia di Stato. Questa azione si inserisce nei controlli intensificati disposti dal questore di Catania per contrastare il fenomeno del commercio illecito e tutelare la sicurezza dei consumatori. La lotta contro le frodi alimentari continua a rafforzarsi, garantendo che solo prodotti rintracciabili e sicuri arrivino sulle nostre tavole.

Circa 420 chili di uva da tavola priva di tracciabilità sono stati posti sotto sequestro dalla task force coordinata dalla polizia di Stato. L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli disposti dal questore di Catania in tutto il territorio provinciale per contrastare il fenomeno del.

