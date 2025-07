Sotto palco al Riverock Festival debutta il nuovo format podcast

Sotto palco al Riverock Festival debutta il nuovo format podcast, un'esperienza unica che porta l’energia del live direttamente nelle vostre case. Nella cornice suggestiva della Rocca Maggiore di Assisi, dal 23 al 27 luglio, ascolterete storie, interviste e musica dal vivo in compagnia di artisti e appassionati. Un modo innovativo per vivere la musica a 360°, rendendo ogni racconto indimenticabile. Non perdete questa emozionante novità!

Novità in casa Riverock Festival che, nell'ambito della cinque giorni della 14esima edizione - che si terrà alla Rocca Maggiore di Assisi dal 23 al 27 luglio - propone il nuovo format "Sotto palco", podcast dal vivo, realizzato in collaborazione con Radio Glox, dedicato alla musica, ai suoi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

SOTTO PALCO - Conversazione dal vivo sulla musica e chi la vive davvero, powered by @radioglox. Tre incontri dal vivo per raccontare la musica fuori scena: tra chi la fa, chi la vive e chi la ascolta. Un podcast speciale, live e con pubblico, per riflettere su que Vai su Facebook

