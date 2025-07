Sotto controllo l’incendio a Marsiglia si contano i danni

L’incendio a Marsiglia, che ha spinto circa quattrocento persone a un trasferimento d’emergenza, è finalmente sotto controllo. La città si concentra ora sulla conta dei danni e sul supporto alle vittime, mentre le autorità lavorano senza sosta per garantire sicurezza e ripresa. Un momento difficile che richiede solidarietà e attenzione per ricostruire il prima possibile. Leggi tutto per scoprire come si sta affrontando questa crisi.

L’incendio che ha costretto al trasferimento forzato di circa quattrocento persone a Marsiglia, la seconda città più grande della Francia, è “sotto controllo”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sotto controllo l’incendio a Marsiglia, si contano i danni

In questa notizia si parla di: sotto - controllo - incendio - marsiglia

Aziende in crisi sotto controllo, l’Inps passa all’IA: monitora versamenti e segnali di sofferenza - L'INPS adotta l'intelligenza artificiale per monitorare le aziende in crisi, analizzando versamenti e segnali di sofferenza.

Marsiglia, l’incendio è sotto controllo; Sotto controllo l’incendio a Marsiglia, si contano i danni; Violento incendio a Marsiglia: le fiamme raggiungono la città con venti a 70 km/h, oltre 400 evacuati.

Sotto controllo l’incendio a Marsiglia, si contano i danni - L’incendio che ha costretto al trasferimento forzato di circa quattrocento persone a Marsiglia, la seconda città più grande della Francia, è “sotto controllo”. Riporta internazionale.it

Marsiglia, l’incendio è sotto controllo - Le fiamme arrivano a Marsiglia, chiuso l'aeroporto di Marignane Milano, 8 lug. Scrive informazione.it