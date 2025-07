sofia coppola alla corte di chanel con le figlie romy e cosima

Sofia Coppola, icona del cinema e musa di stile, si è mostrata in un momento di intima condivisione con le sue amate figlie Romy e Cosima alla corte di Chanel a Parigi. Un’occasione speciale che ha rafforzato il legame tra la regista e il mondo della moda, sottolineando l’eleganza senza tempo che unisce madre e figlie. È un’immagine di classe e affetto che lascia il segno...

Il legame tra Sofia Coppola e la maison Chanel è indissolubile e va molto indietro nel tempo, tra campagne pubblicitarie, film e rispettivi omaggi. Non stupisce dunque che la regista 54enne fosse alla sfilata del marchio francese a Parigi, ma ciò che ha colpito è stata la presenza al suo fianco delle due figlie. Sofia Coppola con le figlie nel front row di Chanel. La regista premio Oscar ha fatto una rara apparizione insieme alle figlie, Romy e Cosima Mars, alla sfilata Chanel Haute Couture AutunnoInverno 2025. Traendo ispirazione proprio dal brand, il trio ha sfoggiato look pastello coordinati con un tocco preppy, prendendo posto nel front row costellato di star in cui sono state avvistate anche Lorde, Gracie Abrams, Keira Knightley e Kirsten Dunst, quest’ultima protagonista di diversi film di Coppola, tra cui Il giardino delle vergini suicide, suo film d’esordio. 🔗 Leggi su Amica.it