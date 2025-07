Sofia Angotti bocciata tre volte poi la maturità con 95 | Ora mi iscrivo all’università | voglio fare la professoressa

Sofia Angotti, una giovane di Assago, ha attraversato un cammino segnato da insuccessi e sfide, tra bocciature e incertezze. Tuttavia, la sua determinazione e il sostegno di una famiglia e di una scuola che ha creduto in lei l'hanno portata a superare ogni ostacolo, culminando con il superamento della maturità con 95 e l’iscrizione all’università per diventare insegnante. La sua storia dimostra che con cuore e tenacia si può riscrivere il proprio destino.

Un percorso segnato da difficoltĂ , insicurezze e ripartenze. Ma anche da una determinazione incrollabile, da una famiglia che ha creduto in lei e da una scuola capace di accoglierla. La storia di Sofia Angotti, 22enne di Assago, è quella di una ragazza che ha rischiato di perdersi nella dispersione scolastica — un fenomeno che a Milano tocca il 7,3% — ma che invece ha scelto di restare. Contro ogni previsione, contro i consigli di amici e parenti, ha tenuto la barra dritta fino al diploma, ottenuto con 95 all’Istituto Marelli-Dudovich nel corso “Servizi Commerciali – web community”. Oggi, come racconta al Corriere della Sera, si prepara per accedere alla facoltĂ di Lettere moderne con il sogno di diventare insegnante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it