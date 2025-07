Skymetro | Bucci Rispetto il no della sindaca se cambia idea sono pronto ad aiutare

Dopo il no della sindaca di Genova allo Skymetro, Marco Bucci mantiene rispetto per la decisione, ma non nasconde il suo entusiasmo. Rilancia con determinazione sull'importanza dell'opera per collegare efficacemente la Val Bisagno e migliorare la mobilità cittadina. Se la situazione dovesse cambiare, è pronto a offrire il suo supporto, perché l'obiettivo comune resta il benessere dei cittadini e lo sviluppo della città .

Il giorno dopo il no della sindaca di Genova Silvia Salis allo Skymetro della Val Bisagno, il presidente della Regione Marco Bucci, a margine di un convegno a palazzo della Borsa, si dice rispettoso della decisione del Comune, ma rilancia insistendo sull'utilitĂ dell'opera per collegare la Val. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: skymetro - bucci - sindaca - rispetto

Skymetro, botta e risposta. Bucci: "Proroga è difficile", Salis: "Mit pronto a rivedere il progetto" - Lo scontro tra il presidente della Regione e la sindaca di Genova sulla controversa proposta dello Skymetro si intensifica, riflettendo le tensioni politiche e le sfide di sviluppo della città .

Skymetro: Bucci, "Rispetto il no della sindaca, se cambia idea sono pronto ad aiutare" https://ift.tt/2L8jimX https://ift.tt/rl6Ot7S Vai su X

In riferimento alle dichiarazioni rilasciate dalla sindaca di Genova in merito al progetto SkyMetro, si ritiene doveroso precisare che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha mai espresso disponibilità a concedere ulteriori proroghe” e che “il progetto Vai su Facebook

Skymetro: Bucci, Rispetto il no della sindaca, se cambia idea sono pronto ad aiutare; Skymetro, Bucci: «La sindaca ha il diritto di fare le sue scelte, comunque l'opera è cantierabile; Bucci: “Il noi allo Skymetro? La sindaca ha il diritto di decidere”.

Genova, Bucci: Skymetro è cantierabile ma rispetto scelta Salis - (askanews) – “Ovviamente il sindaco ha il diritto e il dovere di scegliere ma, come ha detto sia il Ministero dei Trasporti che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’opera è can ... Si legge su askanews.it

Bucci: “Il noi allo Skymetro? La sindaca ha il diritto di decidere” - Il presidente della Regione: “Se volessero cambiare idea, io sono pronto ad aiutare, andare avanti e dare tutto il supporto possibile” ... Secondo msn.com