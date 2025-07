Sinner-Shelton oggi Wimbledon 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Se sei un appassionato di tennis e vuoi seguire da vicino l'incredibile percorso di Jannik Sinner a Wimbledon 2025, non perdere l'occasione di scoprire a che ora e dove vederlo in diretta. Oggi, mercoledì 9 luglio, i quarti di finale tra Sinner e Shelton promettono emozioni da brivido. Preparati a tifare per il nostro campione e vivere ogni momento importante di questa avvincente sfida.

Jannik Sinner oggi, mercoledì 9 luglio, gioca a Wimbledon 2025 i quarti di finale contro Ben Shelton. Il numero 1 ha passato il turno precedente per il ritiro tra le lacrime del bulgaro Dimitrov costretto al forfait da un problema fisico quando era in vantaggio per 2 set a 0. Sinner nel corso. 🔗 Leggi su Today.it

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura - Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida.

Sinner oggi contro Shelton: quando gioca, a che ora, dove vederlo, i precedenti e come sta Jannik. Tutto sui quarti di Wimbledon - Oggi, mercoledì 9 luglio, l’azzurro affronta Ben Shelton nei quarti di finale ... Si legge su msn.com

Wimbledon, dove e a che ora vedere i quarti di finale con Flavio Cobolli e Jannik Sinner - Il numero uno al mondo, dopo l'infortunio al gomito, deve affrontare Ben Shelton. Come scrive vanityfair.it