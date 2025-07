Sinner-Shelton infortunio al gomito e dubbi | sfida da 900mila euro

L'infortunio al gomito di Jannik Sinner ha scosso gli animi degli appassionati italiani, alimentando dubbi e divisioni. Mentre alcuni temono che possa essere condizionante per il suo percorso, altri sperano in un recupero rapido e vittorioso. Ora, con la sfida contro Shelton all’orizzonte, il destino del torneo e del premio da 900mila euro sono ancora in bilico. La domanda che tutti si pongono è: riuscirà Sinner a superare questo ostacolo e confermarsi campione?

L’infortunio al gomito di Jannik Sinner sta tenendo l’Italia col fiato sospeso. Nel nostro strano Paese, si creano degli schieramenti in qualsiasi situazione, anche quando un nostro atleta ha raggiunto la vetta del mondo. Al di là di chi tifa contro, però, la maggior parte dei tifosi ha temuto per il suo ritiro da Wimbledon. Sembra invece tutto pronto per il match Sinner-Shelton nei quarti di finale. Non è però detta l’ultima parola per quanto riguarda il dolore che prova. Il numero 1 al mondo non sarà al meglio e in campo rischierà uno stop più serio e lungo, così come un bel po’ di soldi e punti nel ranking Atp. 🔗 Leggi su Quifinanza.it