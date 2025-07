Simple plan streaming del documentario the kids in the crowd

Scopri l'evoluzione di una delle band più amate del panorama pop-punk con “The Kids In The Crowd”, il nuovo documentario sui Simple Plan ora disponibile in streaming su Prime Video. Dal 8 luglio, immergiti nella storia, nelle sfide e nei successi di 25 anni di musica, e vivi un’esperienza unica che celebra la passione e l’energia di questa leggendaria band canadese. Non perdere questa occasione di conoscere da vicino i Simple Plan!

Dal 8 luglio è possibile accedere in streaming a "The Kids In The Crowd", il nuovo documentario dedicato ai Simple Plan. La produzione celebra i 25 anni di carriera della band canadese, offrendo un approfondimento sulla loro evoluzione artistica e personale. Il film rappresenta un'occasione unica per i fan e gli appassionati di musica pop-punk di scoprire aspetti inediti e retroscena legati alla formazione. "The Kids In The Crowd" ripercorre la storia dei Simple Plan, partendo dai primi concerti nei locali di Montreal fino ai palchi più prestigiosi del mondo.

