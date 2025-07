Siamo tutti con te L’ex campione di Serie A si rasa a zero il gesto d’amore per il figlio malato di tumore

In un gesto di infinito amore, l’ex campione di Serie A ha deciso di dare il massimo per il suo bambino malato di tumore, dimostrando che il vero valore di un uomo si misura nelle sue azioni più profonde. Un esempio che tocca il cuore e ci ricorda come, anche nei momenti più bui, la forza dell’amore e della speranza possano illuminare il cammino. La storia merita di essere conosciuta e condivisa.

Un sorriso largo e sincero, quello che illumina il volto di un padre che non si arrende di fronte al dolore. Un padre che sceglie di esserci, sempre, anche con piccoli gesti che diventano simboli di amore assoluto. È ciò che ha fatto un ex portiere di Serie A, noto per le sue parate tra i pali della Roma: nel momento più difficile della vita del figlio, ha scelto di stargli accanto non solo con la presenza, ma anche con un atto potente nella sua semplicità. Da tempo il ragazzo, oggi quindicenne, combatte contro un tumore cerebrale. Una battaglia iniziata nel 2020, quando ne aveva appena dieci, e che ancora oggi non si è conclusa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

