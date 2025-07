Si rinnova il parco auto del Comune | ecco due suv elettrici con una bando di ' sponsorizzazione tecnica'

Si rinnova il parco auto del Comune di Forlì con l’introduzione di due SUV elettrici Volvo EX30, donati dalla concessionaria Romagnauto tramite una sponsorizzazione tecnica. Questa iniziativa, frutto di una procedura pubblica trasparente, testimonia l’impegno dell’amministrazione verso un futuro più sostenibile. La presentazione di questi veicoli rappresenta un passo importante verso una mobilità più green e innovativa, promuovendo l’adozione di tecnologie eco-friendly nel nostro territorio.

A seguito dello svolgimento di una procedura pubblica, il Comune di Forlì ha definito una collaborazione per la messa a disposizione all'Amministrazione, in modo gratuito, di due auto elettriche. Si tratta di mezzi elettrici "Volvo EX 30" forniti dalla concessionaria Romagnauto. La presentazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

