Si avvicina l’80° Congresso Nazionale ATI Benevento | il futuro dell’energia

Si avvicina l'80° Congresso Nazionale dell'ATI – Associazione Termotecnica Italiana, in programma dal 10 al 12 settembre 2025 nella suggestiva cornice del Complesso Sant'Agostino dell'Università degli Studi del Sannio, a Benevento. L'evento, intitolato " Il futuro dell'energia: il difficile equilibrio tra nazioni e generazioni ", rappresenta un appuntamento centrale per la comunità scientifica e tecnica italiana che opera nel campo dell'energia, dei sistemi energetici e della termotecnica. Il Congresso, giunto a un traguardo storico, si conferma momento di confronto e condivisione tra accademici, ricercatori, professionisti, aziende, enti pubblici e studenti, provenienti da tutto il Paese e dall'estero.

