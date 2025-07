Sezze cresce la raccolta differenziata | a giugno segna il 63,3%

Sezze conferma il suo impegno per un futuro più sostenibile, con una crescita significativa nella raccolta differenziata che a giugno tocca il 63,3%. Un risultato di rilievo che testimonia il buon funzionamento delle strategie messe in campo dalla Servizi Pubblici Locali Sezze, in sinergia con l’amministrazione comunale e con il contributo attivo dei cittadini. Questa eccellenza ambientale ci motiva a continuare su questa strada virtuosa, per un ambiente più pulito e un’economia circolare più forte.

Nel mese di giugno 2025 la raccolta differenziata nel comune di Sezze ha raggiunto la quota del 63,3%: "Un risultato di rilievo che testimonia il buon funzionamento delle strategie messe in campo dalla Servizi Pubblici Locali Sezze, in sinergia con l’amministrazione comunale e con il contributo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Martedì 2 luglio, in occasione della Festa del Patrono, il servizio di raccolta differenziata porta a porta si svolgerà regolarmente su tutto il territorio comunale. Sezze Alto?Plastica Sezze Basso?Carta e cartone + Organico Buona festa Vai su Facebook

