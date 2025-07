Sessa Aurunca e Piedimonte Matese riconosciute zone disagiate dalla Regione

Il riconoscimento ufficiale delle zone disagiate rappresenta un passo fondamentale per Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, ora inserite in un contesto di tutela e sostegno. La decisione del Consiglio regionale della Campania, approvata all’unanimità , apre nuove opportunità di sviluppo e aiuto economico per queste comunità , spesso segnate da criticità sociali e infrastrutturali. Questa misura dimostra come l’attenzione regionale possa fare la differenza nella valorizzazione territoriale e nel miglioramento della qualità di vita.

Il consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimitĂ la proposta di legge regionale per il riconoscimento delle isole di Capri, Ischia e Procida e dei Comuni di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri come “zone disagiate”. La proposta, a iniziativa del presidente del consiglio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

