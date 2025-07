Serie di terremoti colpisce il Guatemala | danni e feriti

Una serie di forti terremoti ha scosso il Guatemala, causando danni e feriti tra la popolazione. La sequenza sismica, iniziata mercoledì 8 luglio, ha messo in allarme le autorità che hanno invitato i residenti a evacuare gli edifici in caso di nuove scosse di assestamento. Questa emergenza mette in luce l'urgenza di strategie efficaci per la gestione delle calamità naturali nel paese.

(Adnkronos) – Una serie di terremoti ha colpito il Guatemala, spingendo le autorità a chiedere ai residenti di evacuare gli edifici in caso di ulteriori scosse di assestamento. La sequenza è iniziata ieri, mercoledì 8 luglio, alle 15:11 ora locale con un terremoto di magnitudo 4.8 a sud-ovest di Città del Guatemala. Circa 30 minuti

