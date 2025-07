seduta accanto al presidente francese alla cena di stato a windsor kate middleton ha sfoggiato una tiara molto cara a lady diana

Nella suggestiva cornice della St George’s Hall di Windsor, Kate Middleton ha incantato tutti indossando una tiara legata alla memoria di Lady Diana, durante la cena di Stato con Emmanuel e Brigitte Macron. Sei giorni di preparativi per un evento che ha riunito 160 ospiti illustri, tra royalty e star internazionali. Un momento di eleganza e storia che ha lasciato il pubblico senza fiato, sottolineando l’importanza di questi incontri di altissima classe.

C i sono voluti sei giorni per preparare il lungo tavolo che ieri sera, nella maestosa St George's Hall del castello di Windsor, ha accolto Emmanuel e Brigitte Macron per la loro cena di Stato. Oltre ai padroni di casa re Carlo e la regina Camilla, vi sono seduti 160 invitati illustri, tra cui i Royal più importanti – la principessa Anna con il marito Timothy Lau rence e i duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie – e personaggi come Elton John, Mick Jagger, l'attrice Dame Kristin Scott Thomas, il cantante Mika e gli scrittori Joanne Harris e Sebastian Faulks. Ma tutti gli occhi erano puntati su un'unica figura: Kate Middleton.