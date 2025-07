Se Schiaparelli ci fa battere il cuore | una collana omaggio al surrealismo

Se Schiaparelli riesce a farci battere il cuore, è grazie alla sua capacità unica di trasformare il surrealismo in pura poesia visiva. La collezione omaggio a quest’arte innovativa, firmata da Daniel Roseberry, incanta e sorprende, mescolando creatività e passione in un connubio irresistibile. Un’estetica intelligente e audace che ci invita a riscoprire il sogno e l’immaginazione, lasciandoci senza fiato davanti alle sue opere d’arte indossabili.

Il surrealismo è una delle avanguardie artistiche del Novecento tra le più originali (e poco comprese). Tra i suoi esponenti maggiori, Salvador Dalì (1904-1989): la sua era un’arte che si basava (anche) sull’amore. Lo stesso amore che ha portato Daniel Roseberry, direttore artistico di Schiaparelli, a presentare in passerella un look a dir poco spettacolare. Una vera e propria opera d’arte, con un’originalità che non si vedeva da tempo sulle passerelle della haute couture. La collana di Schiaparelli ci fa -letteralmente- battere il cuore. Un fit unico, quello della top model parigina, che lascia a bocca aperta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it