Se provi a farlo ti bombardiamo Trump-Putin spunta l’audio shock | parole che fanno paura

Un nuovo audio sconvolgente rivela che Donald Trump avrebbe minacciato di “bombardare a morte Mosca” per impedire a Putin di attaccare l’Ucraina. Le intercettazioni, risalenti al 2024 e diffuse dalla CNN, svelano un lato inedito del rapporto tra i due leader, tra parole dure e scelte estreme. Questa rivelazione apre un capitolo inquietante sulla tensione globale e sul fragile equilibrio di potere che ci circonda.

Donald Trump avrebbe minacciato di “bombardare a morte Mosca” per dissuadere Vladimir Putin dall’attaccare l’Ucraina. È quanto emerge da un audio inedito risalente al 2024 e recentemente diffuso dalla Cnn, in cui il presidente degli Stati Uniti racconta con toni diretti e provocatori il presunto scambio avuto con il leader del Cremlino. Le dichiarazioni risalgono a un incontro a porte chiuse durante una raccolta fondi elettorale, tenutasi nel pieno della campagna per le presidenziali americane. Nel messaggio audio, Trump afferma di aver detto a Putin: “Se entrate in Ucraina, bombarderò Mosca. Non ho scelta”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it