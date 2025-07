Scramble in Polonia jet decollano dopo il raid russo in Ucraina Nato in allarme Varsavia | Pronti a una reazione immediata

Mentre la Russia scatenava un'intensa offensiva aerea contro l'Ucraina, la Polonia, membro della NATO, ha prontamente schierato i suoi jet da combattimento, alzando il livello di allerta e segnando un possibile punto di svolta nella crisi globale. La domanda ora è: quali saranno le prossime mosse di Varsavia e come questa escalation influenzerà l'equilibrio internazionale?

Mentre la Russia lanciava nella notte un'offensiva aerea su vasta scala contro l'Ucraina, la Polonia – Stato membro della Nato – ha attivato i suoi aerei da combattimento.

