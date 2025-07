Sconcerto d' amore concerto-spettacolo a Villa Vogel

Preparati a un’esperienza unica: “Sconcerto d’amore” a Villa Vogel combina musica, comicità e acrobazie in un racconto appassionante di amori tormentati. Tra risate e emozioni, il pubblico si immerge in una storia che riflette le nostre sfide quotidiane, con momenti di sorprendente poesia e spettacolarità. Un evento imperdibile che trasforma la scena in un palcoscenico di emozioni e divertimento, lasciando tutti con il cuore leggero e il sorriso aperto.

Un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l’ironia e le “Acrobazie Musicali” di una coppia in disaccordo. Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

9 LUGLIO – Nando e Maila / Sconcerto d'Amore Un concerto tutto da ridere e da guardare… anche a testa in giù! Musica dal vivo, acrobazie circensi e comicità in perfetto stile italiano. Una coppia in scena e nella vita che suona, gioca, vola. Si passa dal roc

Stavolta ci siamo davvero! Il maltempo di ieri ha solo rimandato di una sera l'avvio del cartellone di Tic = Teatro in Città! Questa sera #17giugno tutti in Largo Divisione Julia per il primo spettacolo della rassegna teatrale che scalderà le piazze della città per tutt

