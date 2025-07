Schiacciato tra due lastre metalliche | gravissimo operaio di 30 anni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Montirone, nel Bresciano, coinvolgendo un giovane operaio di 30 anni presso l'azienda CMM. Rimasto schiacciato tra due lastre metalliche, ha subito traumi seri al torace, schiena, bacino e braccio. La sua vita è appesa a un filo: trasportato d'urgenza in ospedale, l'intera comunità si stringe nel commentare questa drammatica vicenda, che evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro.

Montirone (Brescia), 9 luglio - Grave infortunio sul lavoro a Montirone, nel bresciano alle 7.50 di questa mattina presso l 'azienda CMM, Costruzioni Meccaniche Montirone di via Benedetto Castelli, specializzata in costruzioni di carpenteria meccanica. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di 30 anni è rimasto schiacciato tra due lastre metalliche, riportando traumi al torace, schiena, bacino a un braccio. L'uomo è stato portato in codice rosso in elisoccorso, atterrato direttamente nel piazzale dell’azienda, agli Spedali Civili di Brescia. I precedenti. Lunedì 7 luglio a a Zinasco un operaio ecologico di 60 ann i è stato investito da un furgone mentre svolgeva il suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Schiacciato tra due lastre metalliche: gravissimo operaio di 30 anni

