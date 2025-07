Scandalo ad Avellino | Soldi pubblici ai Lupi non ai cittadini

In un’epoca in cui i bisogni della comunità dovrebbero essere prioritari, ad Avellino si gettano ombre di scandalo: un milione di euro pubblici destinati ai Lupi e non ai cittadini. La decisione del Presidente della Provincia e Sindaco di Montella di sottrarre fondi al territorio per sostenere l’Avellino Calcio solleva gravi interrogativi sulla trasparenza e l’equità delle scelte politiche. La comunità si ribella e chiede rispetto e giustizia per i propri diritti.

Un milione di euro sottratti al territorio: la comunità di Montella dice no a una politica lontana dai bisogni reali dei cittadini. La decisione del Presidente della Provincia di Avellino e Sindaco di Montella di sottrarre un milione di euro dalle tasche dei cittadini per destinarli all’Avellino Calcio tramite una sponsorizzazione è del tutto inaccettabile. Tale scelta risulta profondamente iniqua, specialmente considerando che i residenti affrontano già gravi disagi per la carenza di servizi, infrastrutture e opportunità lavorative. È difficile cogliere i benefici concreti che un’operazione simile possa apportare alla comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: avellino - cittadini - scandalo - soldi

I Cittadini in Movimento: “Restiamo una forza civica. Avellino non è un parco giochi” - I cittadini in movimento rappresentano una forza civica fondamentale per Avellino, una città che merita di essere ascoltata e rispettata.

https://www.sciscianonotizie.it/scandalo-ad-avellino-soldi-pubblici-ai-lupi-non-ai-cittadini/ Vai su Facebook

Scandalo ad Avellino: Soldi pubblici ai Lupi, non ai cittadini; Pulire è un crimine: Grottaminarda, dove l’amore civico finisce sotto accusa; Scandalo appalti e finanziamenti illeciti: il comune di Pratola Serra è parte lesa e farà valere le proprie ragioni in tutte le sedi.

Scandalo ad Avellino: soldi pubblici ai Lupi, non ai cittadini - La decisione del Presidente della Provincia di Avellino e Sindaco di Montella di sottrarre un milione di euro dalle tasche dei cittadini ... Scrive sciscianonotizie.it

Avellino, rapina una tabaccheria e lancia i soldi in strada: arrestato 31enne - Il Mattino - Avellino, rapina una tabaccheria e lancia i soldi in strada: arrestato 31enne A fermarlo sono stati i cittadini della zona ... Da ilmattino.it