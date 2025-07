Sassuolo esami gratuiti contro il tumore al seno

Sassuolo si anima con un’iniziativa che fa la differenza: il progetto “Salute in Comune” porta una clinica mobile dedicata alla prevenzione del tumore al seno, offrendo visite ed ecografie gratuite alle donne tra i 18 e i 44 anni. Un'opportunità imperdibile per prendersi cura di sé e sensibilizzare sulla prevenzione. Non perdere questa occasione di proteggere la tua salute e quella delle tue care!

Una serata dedicata alla prevenzione senologica, gratuita e accessibile: arriva a Sassuolo il progetto “Salute in Comune”, con una clinica mobile per visite ed ecografie mammarie riservate alle donne tra i 18 e i 44 anni, fascia di età non ancora inclusa nei programmi pubblici di screening. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sassuolo - esami - gratuiti - tumore

Sassuolo, esami gratuiti contro il tumore al seno; Nastro Rosa: il tour di visite gratuite, tutte le date del 2024; Programma di screening per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore del tumore del colon retto.

Prevenzione tumore al seno: a Sassuolo esami gratuiti in piazza - Società: Giovedì, 10 luglio in Piazza Roverella le cliniche mobili di Salute in Comune. Riporta lapressa.it

Salute al Femminile: Clinica Mobile a Sassuolo per Ecografie Gratuite al Seno - Una serata dedicata alla prevenzione senologica, gratuita e accessibile: arriva a Sassuolo il progetto “Salute in Comune”, con una clinica mobile per visite ed ecografie mammarie riservate alle donne ... Secondo sassuolo2000.it