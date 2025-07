Saranno 116 le vetture al via | tutto pronto per il Rally del Casentino 2025

trasforma il paesaggio del Casentino in un palcoscenico di adrenalina e passione. Con 116 vetture pronte a sfidarsi, il rally promette emozioni intense e colpi di scena, attirando appassionati da tutto il mondo. Un evento imperdibile che celebra la tradizione motoristica italiana e l’entusiasmo dei suoi protagonisti, dove ogni curva racconta una storia di coraggio e adrenalina.

Saranno 116, le vetture pronte a sfidarsi – nel fine settimana – sulle strade del 45° Rally Internazionale Casentino, appuntamento organizzato da Scuderia Etruria Scrl e valido come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. Un’adesione a tripla cifra, quella della gara che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: rally - saranno - vetture - casentino

Saranno 116, le vetture pronte a sfidarsi – nel fine settimana – sulle strade del 45° Rally Internazionale Casentino, appuntamento organizzato da Scuderia Etruria SCRL e valido come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup. Vai su Facebook

Saranno 116 le vetture al via: tutto pronto per il Rally del Casentino 2025; IRC, Gianluca Tosi pronto per l’attacco al “Casentino”; Il Rally Internazionale Casentino verso la sua 45^ edizione: oltre cento chilometri di spettacolarità con il gran finale su “Talla”.

Rombano i motori per il Rally del Casentino: 116 le vetture pronte a sfidarsi - BIBBIENA – Saranno 116, le vetture pronte a sfidarsi – nel fine settimana – sulle strade del 45esimo Rally Internazionale Casentino, appuntamento organizzato da Scuderia Etruria Scrl e valido come qua ... Secondo msn.com

Saranno 116 le vetture al via: tutto pronto per il Rally del Casentino 2025 - L'appuntamento organizzato da Scuderia Etruria Scrl e valido come quarta prova di International Rally Cup e Mitropa Rally Cup ... Scrive arezzonotizie.it