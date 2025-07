Sant’Anastasia | il pacco dei pacchi la storia del corriere e dei suoi complici denunciati dai Carabinieri

A Sant’Anastasia, una vicenda intrigante svela il dietro le quinte del mondo dello shopping online e della criminalità. Tra corrieri distratti e clienti curiosi, i Carabinieri hanno scoperto un traffico illecito con 54 pacchi recuperati in un blitz nel comune vesuviano. Un episodio che mette in luce come, dietro l’apparenza innocua degli acquisti, si celino rischi e insidie da non sottovalutare. La storia si conclude con un colpo di scena...

Un corriere distratto, tre “clienti” curiosi e 54 pacchi spariti: ma i Carabinieri erano già lì, a guardarli fare. 54, Sant’Anastasia. Non è la chiamata di una nota trasmissione serale ma il numero dei pacchi recuperati dai Carabinieri, in un blitz nel comune vesuviano. Stiamo parlando di merce ordinata sulle piattaforme web più famose, anche quelle del fast fashion. Decine di colli che, senza l’intervento dei militari, non avrebbero conosciuto le case dei rispettivi destinatari. Questa la storia. Un corriere 41enne è fermo con il suo furgone arancione nei pressi del mercato rionale. Il cassone è aperto, le portiere spalancate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

