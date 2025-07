Santa Veronica Giuliani | il film che racconta la vita di una mistica straordinaria

Scopri la straordinaria vita di Santa Veronica Giuliani attraverso il film "Il Risveglio di un Gigante". Un racconto intenso e coinvolgente che rivela l'anima ardente di questa mistica stigmatizzata, capace di ispirare amore e fede profonda. Preparati a lasciarti travolgere dalla sua storia, un esempio di devozione e passione spirituale che illumina il cuore. La sua testimonianza ci invita a scoprire il vero significato dell’amore divino.

Il film racconta la vita intensa e spiritualmente travolgente di Santa Veronica Giuliani, mistica, stigmatizzata e anima ardente d’amore per Cristo. “Il Risveglio di un Gigante” è la pellicola sulla vita di Santa Veronica Giuliani, una donna capace di sconvolgerti per la sua grande capacitĂ di amare, distribuita in Italia grazie alla Dominus Production della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it