San Leo in Festa | ottava edizione

Ad Anghiari nella frazione di San Leo si svolge l'ottava edizione di San Leo in festa. Eventi musicali,stand gastronomici, parco divertimenti. Il programma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: festa - ottava - edizione - anghiari

Ottava in Festa: comunità , cultura e divertimento al Castello di Montorio - Ottava in Festa torna al Castello di Montorio e promette una giornata indimenticabile! Domenica 8 giugno, dalle 10.

San Leo in Festa: ottava edizione; Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 18 al 20 ottobre; I toscani nel mondo per due giorni a Roccastrada, a Grosseto.

San Leo in Festa: ottava edizione - Ad Anghiari nella frazione di San Leo si svolge l'ottava edizione di San Leo in festa. Come scrive arezzonotizie.it

Anghiari si appresta a vivere l’edizione 2025 del Palio della Vittoria - Il XXI atto dell’era moderna si svolgerà infatti domenica 29 giugno a memoria eterna della Battaglia di Anghiari, combattuta nel 1440, scontro decisivo nel ridefinire i confini della Toscana e divenut ... Si legge su lanazione.it