San Giuliano Terme accelera sulla fibra ottica | al via i lavori tra Gello e il capoluogo

San Giuliano Terme accelera sulla fibra ottica, portando innovazione e connettività nel cuore della città. I lavori tra Gello e il capoluogo promettono di rivoluzionare l'accesso a internet ad alta velocità, migliorando servizi e opportunità per residenti e imprese. Un passo strategico verso un futuro digitale più connesso e competitivo, che cambierà il modo di vivere e lavorare nel comune termale. La trasformazione è in atto, e il progresso non si ferma qui.

San Giuliano Terme, 9 luglio 2025 - Il comune termale si prepara a potenziare la rete di comunicazione elettronica ad alta velocità. Sono in programma, infatti, interventi per l’estensione della fibra ottica tra Gello e il capoluogo, con l’obiettivo di ampliare l’accesso ai servizi a banda ultralarga anche all’interno degli edifici. Le strade interessate dai lavori saranno via Giacomo Matteotti, via Ulisse Dini, via del Cantone, via Pietro Giordani, via Cesare Beccaria, via di Signano e via Martin Luther King. Nell’ambito dell’intervento saranno installati cavi e armadi ottici Fibercop. L’asfalto rimosso per le operazioni sarà completamente ripristinato dall’azienda incaricata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giuliano Terme accelera sulla fibra ottica: al via i lavori tra Gello e il capoluogo

In questa notizia si parla di: giuliano - terme - fibra - ottica

Atletico Maremma sconfitto dal San Giuliano Terme: addio sogno Eccellenza - Si ferma il sogno di Eccellenza per l’Atletico Maremma, che nella gara di spareggio regionale di Promozione ha ceduto 2-0 al San Giuliano Terme.

San Giuliano Terme accelera sulla fibra ottica: al via i lavori tra Gello e il capoluogo; San Giuliano Terme sempre più connesso: al via i lavori per implementare la rete ad alta velocità; San Giuliano Terme sempre più connesso: al via i lavori per implementare la rete ad alta velocità.

San Giuliano Terme accelera sulla fibra ottica: al via i lavori tra Gello e il capoluogo - L’assessore Balatresi: “Un territorio sempre più connesso per servizi migliori” ... lanazione.it scrive

Verifica Copertura Fibra ottica San Giuliano Terme | Sky Wifi - Scegliere la fibra ottica di Sky a San Giuliano Terme rappresenta una soluzione ideale per chi desidera una connessione internet veloce, affidabile e sicura. Lo riporta sky.it