Samsung ha svelato oggi la nuova generazione dei suoi dispositivi pieghevoli – Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7 – insieme alla serie Galaxy Watch8. L'annuncio, avvenuto nel corso di un evento internazionale, conferma la strategia dell'azienda sudcoreana: investire su una categoria di prodotto ancora lontana dal mercato di massa, puntando su design avanzato, componenti di fascia alta e un forte accento sull'intelligenza artificiale. Il Fold7: smartphone e tablet in un unico dispositivo. Il Galaxy Z Fold7 rappresenta l'evoluzione della linea pieghevole più ambiziosa di Samsung. Più sottile (8,9 mm da chiuso), più leggero (215 grammi) e dotato di uno schermo interno Dynamic AMOLED da 8 pollici, il dispositivo punta a unire la portabilità di uno smartphone con la produttività di un piccolo tablet.

Samsung presenta Galaxy Z Fold7 e Flip7: pieghevoli hi-tech per pochi; Samsung insiste sui pieghevoli, ma il mercato resta di nicchia; Huawei non si ferma a Mate XT: un nuovo tri-fold è già in sviluppo.

