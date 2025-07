Salme nelle chiese parere favorevole alla Camera per una deroga nei territori montani

un obiettivo di preservare le tradizioni religiose e culturali delle comunità montane, rafforzando il legame tra cittadini e territorio. Questa misura rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela delle identità locali, anche in zone caratterizzate da isolamento e peculiarità. La proposta, ora all’esame del Senato, promette di contribuire a mantenere vive le usanze e i valori delle piccole comunità, garantendo dignità e rispetto alle persone in momenti di dolore e commozione.

“Tuteliamo le tradizioni delle piccole comunità montane e garantiamo servizi essenziali anche nei borghi più isolati”. Con queste parole l’onorevole della Lega Rebecca Frassini commenta il parere favorevole espresso dalla Camera dei Deputati sull’ordine del giorno per consentire le veglie funebri nelle chiese. La richiesta, presentata dalla deputata bergamasca nell’ambito del disegno di legge per lo sviluppo delle zone montane, nasce con l’obiettivo di “salvaguardare le tradizioni locali e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti nelle aree montane, spesso penalizzate dalla carenza di servizi e infrastrutture essenziali”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Salme nelle chiese, parere favorevole alla Camera per una deroga nei territori montani

