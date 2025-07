Salerno raccolta differenziata per turisti | l’app Junker ora è disponibile in 11 lingue

Salerno si prepara a diventare una meta sempre più green, unendo accoglienza turistica di qualità e rispetto per l’ambiente. Domani, con la presentazione dei nuovi calendari della raccolta differenziata in italiano e inglese, la città punta a facilitare la partecipazione dei visitatori. Grazie all’app Junker, disponibile in 11 lingue, ogni turista potrà contribuire facilmente alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno, rafforza il suo impegno nel coniugare accoglienza e sostenibilità.

Accoglienza turistica in una citta’ sempre piu’ meta di vacanzieri e attenzione all’ambiente. Coniugano questo binomio i nuovi calendari per la raccolta differenziata, che saranno presentati domani a Salerno alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, stampati in italiano e in inglese e contengono chiare indicazioni per scaricare l’app Junker in grado di tradurre le informazioni in 11 lingue. L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita – la societa’ partecipata del Comune che gestisce la raccolta dei rifiuti – nasce in risposta alle sollecitazioni delle associazioni extralberghiere, in particolare Ecstra e Abbac, che avevano segnalato le difficolta’, per le strutture ricettive, nel comunicare agli ospiti internazionali le corrette modalita’ di conferimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: salerno - raccolta - differenziata - lingue

Salerno, Riciclaestate compie 20 anni: la raccolta differenziata ti segue in vacanza - Riciclaestate compie 20 anni, un traguardo importante che testimonia il successo di una campagna dedicata alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.

Salerno, raccolta differenziata per turisti: l’app Junker ora è disponibile in 11 lingue; Ecco i calendari per la raccolta differenziata in inglese; Salerno, consegna dei calendari in inglese per la differenziata.

Salerno Pulita, calendari raccolta differenziata in inglese: domani la consegna - StampaÈ in programma giovedì 10 luglio alle ore 10 al Comune di Salerno la consegna ufficiale dei calendari per la raccolta differenziata, disponibili in inglese e in italiano, con le indicazioni per ... Lo riporta salernonotizie.it

Raccolta differenziata a Salerno, al via la consegna dei calendari anche in inglese - L’iniziativa, promossa dal Comune e da Salerno Pulita, nasce su sollecitazione delle associazioni extra alberghiere, in particolare Ecstra e Abbac ... Segnala salernotoday.it