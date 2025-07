Sagra del Borgo a Cavi con stand gastronomici e musica

Preparati a vivere tre giorni di pura allegria nel suggestivo borgo di Cavi, a Lavagna! La seconda edizione della Sagra del Borgo apre le sue porte con stand gastronomici, musica coinvolgente e attività per tutti i gusti. Giovedì 17 luglio, alle 21:30, non perdere l’appuntamento con gli stand beverage e il divertente gioco "Cervellone". Un evento imperdibile per immergersi nella tradizione e nella convivialità del nostro territorio!

Tre giornate di festa a Cavi (Lavagna) per la seconda edizione della Sagra del Borgo con musica e gastronomia per tutti i gusti in collaborazione con il Comune di Lavagna. Giovedì 17 luglio dalle 21,30 stand beverage e gioco "Cervellone" (per prenotazioni scrivere su WhatsApp al numero 366. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

SAGRA DEL BORGO 18 - 19 Luglio - apertura Stand Gastronomici dalle 19:30 CAVI BORGO Vai su Facebook

Sagra del Borgo a Cavi con stand gastronomici e musica

