Roghi tossici il M5S chiede un incontro a sindaco e assessore all' Ambiente

I roghi tossici tornano a minacciare la tranquillità dell’agro aversano, sollevando preoccupazioni tra cittadini e ambientalisti. Il Movimento 5 Stelle di Casal di Principe non resta a guardare: ha chiesto un incontro urgente con il sindaco e l’assessore all’ambiente per affrontare questa emergenza e trovare soluzioni concrete. L’impegno è massimo, perché la tutela del territorio e della salute pubblica non può aspettare.

La problematica legata ai roghi tossici è tornata d'attualità nelle ultime settimane in diverse zone della provincia di Caserta e ovviamente anche l'agro aversano ne sta risentendo. Per questo il Gruppo territoriale di Casal di Principe del Movimento 5 Stelle ha avanzato una richiesta di incontro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

