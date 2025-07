Rocco Basilico e Sonia Ben Ammar sposi a Capri Alle nozze esclusive sull' isola attesi anche Bezos e Zuckerberg

Sul suggestivo scenario di Capri, Rocco Basilico e Sonia Ben Ammar si apprestano a pronunciare il loro fatidico “sì”, regalando un evento esclusivo tra le onde del Mediterraneo. L’attenzione del mondo è tutta rivolta a questa unione, con presenze illustri come Jeff Bezos e Mark Zuckerberg pronti a condividere questa giornata indimenticabile. Un matrimonio da sogno che promette emozioni e glamour senza confini.

Come anticipato da Affaritaliani i due convoleranno a nozze: il "sì" in questi giorni sull'isola. Atteso anche Mark Zuckerberg.

