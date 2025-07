Rivoluzione in F1 | Chris Horner licenziato dalla Red Bull con effetto immediato

Una rivoluzione scuote la Formula 1: Christian Horner, figura simbolo della Red Bull da due decenni, è stato licenziato con effetto immediato. Dopo anni di successi e vittorie epiche, il suo addio apre un nuovo capitolo per la scuderia e il circus motoristico mondiale. Con Laurent Mekies pronto a prendere le redini, il mondo dell’alta velocità si prepara a un cambiamento che potrebbe riscrivere le future strategie in pista.

Terremoto nel mondo della Formula 1. Christian Horner, ceo e team principal della Red Bull, è stato licenziato e “lascerà la scuderia con effetto immediato”. Il suo posto verrà preso dal team principal della Racing Bulls, Laurent Mekies. Horner e Red Bull si separano dopo venti anni, la vittoria di otto titoli Piloti (quattro con Sebastian Vettel e quattro con Max Verstappen ) e sei titoli costruttori. Il manager britannico è stato il volto della multinazionale della bevanda energetica in F1 fin dalle origini, nel 2005, e ha costruito due diverse stagioni dominanti. Ora la Red Bull pareva per la prima volta in difficoltà, mentre il contratto di Horner sarebbe scaduto nel 2030. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it