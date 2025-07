Riqualificata l’area feste e campo giochi di Pecorara

Si tratta di un importante passo avanti per la comunità, che ora può godere di spazi rinnovati, più sicuri e funzionali. Con un investimento di circa 150 mila euro e lavori completati in soli tre mesi dalla ditta Edilvaltidone, l’area feste, il campo giochi e i servizi annessi sono stati valorizzati per offrire momenti di svago e socializzazione ancora più piacevoli e accessibili a tutti.

Con un intervento realizzato nei tempi prefissati di tre mesi dalla ditta Edilvaltidone e un importo complessivo dei lavori di circa 150 mila euro, si è concluso l'atteso intervento di riqualificazione del chiosco dell'area feste, dei bagni e del campo giochi di Pecorara di Alta Val Tidone.

